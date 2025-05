Gaeta, lutto cittadino per i funerali di Sabrina Nardella

Oggi, venerdì 2 maggio, alle ore 16:00, avranno luogo i funerali di Sabrina Nardella presso la Chiesa degli Scalzi, a Gaeta.

In occasione delle esequie, il sindaco della città Cristian Leccese ha proclamato il lutto cittadino. «Nella giornata di giovedì scorso la nostra Comunità è stata ferita da un grave ed improvviso lutto, la morte di Sabrina Nardella – ha affermato il sindaco Leccese -. Considerato che quale primo cittadino sento di farmi interprete del profondo sentimento di dolore e commozione che ha colpito la nostra Comunità, nel ritenere pertanto di dover manifestare in modo tangibile e solenne il cordoglio della stessa nei confronti dei familiari della donna scomparsa, ho proclamato il lutto cittadino, per domani venerdì 2 maggio. Gaeta città solidale, attenta, sensibile non può non stringersi con affetto intorno ai figli, ai genitori e a tutti i familiari di Sabrina porgendo loro le condoglianze più sentite. Invito i cittadini ad osservare il lutto cittadino nei modi ritenuti più consoni, anche con un minuto di silenzio in concomitanza con l’inizio dei funerali.»

Nella relativa ordinanza (n.174 del 1° Maggio 2025) il sindaco dispone l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sul Palazzo Comunale» e invita «Tutti i cittadini e le organizzazioni sociali, culturali e produttive di Gaeta ad esprimere, in forme decise autonomamente, il dolore e l’abbraccio dell’intero Comune per i familiari.»