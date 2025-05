Roma–Napoli e Roma–Nettuno: disagi per i pendolari giovedì 22 e venerdì 23 maggio

Disagi in vista per i viaggiatori delle linee ferroviarie Roma–Napoli e Roma–Nettuno. Giovedì 22 maggio, a causa di lavori di manutenzione programmata, alcuni treni del servizio Regionale subiranno variazioni, limitazioni di percorso o cancellazioni. Per garantire comunque la mobilità dei passeggeri, saranno attivate corse sostitutive con autobus. A rendere più complessa la situazione sarà, il giorno successivo, uno sciopero nazionale del Gruppo FS, in programma venerdì 23 maggio dalle ore 1:00 alle ore 23:59. Lo sciopero coinvolgerà Trenitalia e Trenitalia Tper. In caso di adesione, saranno comunque garantiti i servizi essenziali nei giorni feriali, nelle fasce orarie comprese tra le 6:00 e le 9:00 e tra le 18:00 e le 21:00. Gli elenchi dei treni garantiti sono consultabili sull’orario ufficiale Trenitalia e sul sito www.trenitalia.com.

I passeggeri che intendano rinunciare al viaggio avranno la possibilità di richiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero. Per i treni Intercity e Frecce, la richiesta potrà essere presentata fino all’ora di partenza del treno prenotato. Per quanto riguarda i treni Regionali, invece, sarà possibile richiedere il rimborso fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero. In alternativa, i viaggiatori potranno riprogrammare il proprio spostamento, alle stesse condizioni di trasporto, non appena possibile e secondo la disponibilità dei posti.

Ulteriori informazioni su collegamenti e servizi sono disponibili sull’app Trenitalia, nella sezione Infomobilità del sito trenitalia.com, chiamando il numero verde gratuito 800 89 20 21, oppure rivolgendosi alle biglietterie e al personale di assistenza clienti.