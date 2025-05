Un escavatore rubato nascosto in un furgone (rubato): i mezzi ritrovati a Cisterna dalla polizia stradale

CISTERNA – La Polizia Stradale di Latina ha rintracciato e sequestrato un mezzo industriale e un escavatore, rubati rispettivamente in provincia di Milano e in provincia di Frosinone sull’autostrada A 1, in un cantiere stradale.

I mezzi, un Iveco Stralis 360 e un escavatore Caterpillar Kat 309 accuratamente occultato all’interno del cassone dell’ autocarro Iveco, si trovavano in un’area isolata in località Castelverde a Cisterna di Latina.

Dalle indagini e dagli elementi raccolti, gli investigatori della polizia stradale, ritengono che il mezzo d’opera, del valore commerciale di circa euro 90.000,00, fosse destinato al mercato illecito degli escavatori.