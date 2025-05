Sezze, le guardie ambientali trovano rifiuti di ogni genere

Il personale volontario dell’associazione nazionale Guardie Eco Ambientali odv ets ha rinvenuto oggi nel territorio comunale di Sezze, in Strada Sandalara, una vera e propria discarica a cielo aperto. I volontari si sono ritrovati davanti rifiuti di ogni tipo tra cui organici, plastiche in genere, materiale edile ed elettrodomestici. Successivamente si sono recati in strada dei Gricilli dove hanno rinvenuto pneumatici ed eternit. Considerata l’elevata pericolosità del materiale trovato, i volontari hanno effettuato rilievi fotografici ed è stata inviata una pec al Sindaco e alla polizia Locale, per richiedere un sopralluogo nei luoghi indicati. In una nota si ringraziando invece i volontari della locale sezione delle Guardie Eco Ambientali per la costante presenza sul territorio per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente.