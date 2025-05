Sciopero riuscito nei punti vendita Lidl: saracinesche abbassate a Cisterna e Fondi

Alta adesione in tutta la provincia di Latina allo sciopero indetto dalla Uiltucs nei punti vendita Lidl. Le manifestazioni principali si stanno svolgendo a Fondi e Cisterna, dove la partecipazione dei lavoratori ha portato alla chiusura completa dei negozi. In altri punti vendita della provincia, invece, le attività si sono fermate dal primo pomeriggio per mancanza di personale in presidio.

Soddisfazione da parte della Uiltucs Latina, con i rappresentanti Valeria Savarese e Alessandro Di Giulio, organizzatori e delegati delle iniziative di Cisterna (a nord) e Fondi (a sud), che commentano: “Dopo questa prima, forte risposta delle lavoratrici e dei lavoratori, Lidl deve dare risposte chiare e immediate. Non si può continuare a guardare solo al profitto, ignorando chi ogni giorno contribuisce a realizzarlo. Chiediamo un aumento della retribuzione e un contratto integrativo dignitoso subito.”

Il sindacato denuncia inoltre una gestione del personale insufficiente nei negozi: turni e carichi di lavoro eccessivi, estrema flessibilità organizzativa e una forte presenza di contratti part-time, che colpiscono in particolare le madri lavoratrici. Gianfranco Cartisano, della segreteria Uiltucs Latina, sottolinea: “La situazione lavorativa nei punti vendita Lidl della provincia è diventata insostenibile. Se non ci sarà un reale cambio di passo da parte dell’azienda, valuteremo nuove azioni di mobilitazione.”