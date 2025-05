Terracina, arrestato 33enne per spaccio: aveva cocaina e hashish nello zaino

Ieri notte la Polizia di Stato di Terracina ha arrestato un 33enne del posto, sorpreso in possesso di droga pronta per essere spacciata. L’operazione è scattata durante un servizio straordinario finalizzato al contrasto del traffico di stupefacenti, con particolare attenzione a una zona della città segnalata per presunti episodi di spaccio e frequentata da soggetti pregiudicati. Determinante l’intervento dell’unità cinofila della Polizia di Nettuno: il cane antidroga “Isco” ha indirizzato gli agenti verso l’uomo, che si trovava all’interno di un locale. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire, nascosti in uno zaino, 1,17 grammi di hashish, 21 dosi di cocaina per un totale di 18,5 grammi, due bilancini di precisione e un coltello, probabilmente utilizzati per la preparazione delle dosi. Il giovane è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio e trasferito in carcere su disposizione della Procura, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.