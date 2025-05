Anzio, madre e figlio arrestati con 15 chili di cocaina nel bagagliaio

Nel tardo pomeriggio di venerdì, ad Anzio, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Anzio, hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 71 anni e suo figlio di 34, entrambi residenti a Nettuno, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo stradale, i militari hanno fermato l’auto guidata dal 34enne, insospettiti dall’atteggiamento nervoso dei due occupanti. La perquisizione del veicolo ha portato al ritrovamento, nel bagagliaio, di due secchi in plastica contenenti panetti di cocaina per un peso complessivo di 15 chilogrammi, nascosti con polvere di caffè e peperoncino per confondere l’odore. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dei due, con il supporto di un’unità cinofila del Nucleo di Santa Maria di Galeria. La droga è stata sequestrata e sarà sottoposta ad analisi di laboratorio. Dopo le formalità di rito, la donna è stata trasferita al carcere di Rebibbia, mentre il figlio è stato condotto a Velletri, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.