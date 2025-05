Giovani e lavoro, il vescovo Crociata premierà i vincitori del corso «Un anno per il tuo futuro»

Il prossimo lunedì 19 maggio alle ore 11, presso la Curia vescovile di Latina, si terrà la cerimonia di premiazione del concorso “Un anno per il tuo futuro”, giunto ormai alla sesta edizione, organizzato dalla Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno grazie ai fondi dell’8xmille alla Chiesa Cattolica, in collaborazione con la BCC – Roma e la Cooperativa sociale Astrolabio. Si tratta di un’iniziativa rivolta agli studenti del quinto anno degli istituti tecnici e professionali.

Lo stesso vescovo Mariano Crociata premierà i due studenti vincitori con una borsa di studio di 5.000 euro ciascuno, da utilizzare per l’iscrizione all’università, e un altro studente con un buono di 2.000 euro per l’acquisto di corsi, strumenti e mezzi, nell’ambito lavorativo scelto o un corso per ottenere una certificazione nel settore informatico. Gli studenti partecipanti saranno accompagnati anche dai loro Dirigenti scolastici e docenti.

Il corso è stato organizzato dalla diocesi pontina per aiutare i giovani a entrare con consapevolezza nel mondo del lavoro scegliendo liberamente la propria strada, stimolandoli ad acquisire ulteriori conoscenze e competenze. Più di trenta gli studenti che nei mesi scorsi hanno frequentato gli incontri sui principi e temi della Dottrina sociale della Chiesa e di come questa si lega al mondo del lavoro. Al termine, gli studenti hanno presentato un elaborato e sostenuto un colloquio davanti a una commissione.