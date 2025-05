“Terracina da gustare”: tre eventi dedicati al moscato, all’olio e al pesce

Il Comune di Terracina è stato ammesso al finanziamento dell’A.R.S.I.A.L., l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, che consentirà di coprire per intero le spese necessarie per la realizzazione di tre eventi che tra luglio e settembre animeranno il centro storico alto e quello basso della Città. Dal moscato all’olio al pesce, le eccellenze della produzione locale saranno le protagoniste di “Terracina da gustare”, un progetto in realtà a più ampio respiro, che oltre agli eventi di degustazione prevede anche lo sviluppo di una piattaforma digitale per raccogliere e condividere il patrimonio gastronomico di Terracina con un pubblico ancora più ampio. Un archivio digitale, insomma, completo e interattivo, che sarà impreziosito da interviste, un ricettario digitale e brevi documentari per raccontare le tecniche tradizionali di preparazione dei piatti tipici locali.

Il primo incontro enogastronomico previsto a luglio è la Festa del moscato di Terracina: una serata dedicata alla degustazione del pregiato Moscato locale, accompagnato da formaggi artigianali e dolci tradizionali. L’evento prevede la partecipazione dei produttori vinicoli locali che racconteranno le tecniche di produzione di questo vino, simbolo del territorio. Sempre a luglio è previsto il secondo evento, L’Oro Verde di Terracina: una serata dedicata all’olio extravergine d’oliva delle colline pontine, con degustazioni di oli e prodotti tipici. A settembre invece è previsto il terzo incontro, Dal Mare alla Tavola: una serata dedicata alla tradizione ittica terracinese, con focus su alici, triglie e calamari, e i piatti tipici preparati da uno chef. Ogni singolo evento, arricchito da racconti e proiezioni di interviste ai produttori, sarà documentato e diventerà parte integrante dell’archivio digitale.

«È una grande soddisfazione che l’ARSIAL abbia accolto e finanziato il nostro progetto che intende promuovere ed incentivare il turismo enogastronomico attraverso la scoperta dei prodotti locali, delle ricette storiche e dei luoghi simbolo della tradizione culinaria. Il nostro obiettivo è dare la massima diffusione alla nostra cultura gastronomica attraverso l’archivio che andremo a creare e i tre eventi di degustazione, che saranno momenti importanti di conoscenza, di partecipazione e di condivisione. Un’occasione in più per dare il giusto riconoscimento a Terracina di centro di eccellenza culinaria», ha dichiarato l’Assessore alla Cultura e ai Grandi Eventi Alessandra Feudi.

«È un’iniziativa importante perché permette di coniugare il patrimonio storico e culturale unico della nostra Città con la tradizione enogastronomica e l’eccellenza della produzione del nostro territorio. È un nostro dovere valorizzare i nostri prodotti e la nostra gastronomia, un elemento identitario che racconta e al tempo stesso esalta la nostra storia e le nostre radici. Con questo progetto omaggiamo e preserviamo le nostre tradizioni, offrendo al tempo stesso spunti per reinterpretarle in chiave futura», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.