Criminalità nel Sud Pontino, il SIULP rilancia l’allarme: “Serve più presenza dello Stato”

Dopo la trasmissione andata in onda su LA7 dedicata al caso Bardellino, che ha riportato l’attenzione sulla presenza della criminalità organizzata nel Sud Pontino, il SIULP – storico sindacato della Polizia di Stato – lancia un nuovo appello alle istituzioni. Il servizio giornalistico ha evidenziato, con testimonianze e immagini, come il territorio pontino sia da anni al centro degli interessi delle mafie. Una realtà confermata dalle numerose operazioni di polizia giudiziaria che, anche a livello nazionale, hanno coinvolto il comprensorio. Il SIULP chiede da tempo il potenziamento degli strumenti investigativi a Formia, proponendo: l’elevazione del Commissariato di P.S. a sede dirigenziale, per garantire un controllo del territorio più incisivo; e l’istituzione di una sede distaccata della Squadra Mobile, per fronteggiare più efficacemente i fenomeni criminali.

“Il Sud Pontino – afferma il sindacato – è segnato da fenomeni criminogeni che si propagano con insistenza, come dimostrano anche i recenti episodi di violenza a Fondi, dove si sono verificate due gambizzazioni in pochi mesi.”

Da qui l’ennesimo appello al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al Capo della Polizia Vittorio Pisani, affinché lo Stato rafforzi la sua presenza nel territorio per restituire serenità e sicurezza ai cittadini.