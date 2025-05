Latina, arriva la prima edizione del Dog Family Day

Nella Casa di Quartiere di Borgo Piave a Latina, domenica 25 maggio a cominciare dalle ore 15:00, arriva la prima edizione del Dog Family Day, un pomeriggio di festa pensato non solo per chi ha un cane, ma per chiunque voglia vivere un’esperienza originale e divertente all’aria aperta, l’ingresso è gratuito.

Un pomeriggio dove i protagonisti saranno i nostri amici a quattro zampe che sfileranno davanti a una giuria composta solo da bambini. Non sarà premiato il cane più bello, ma quello più simpatico. Il vincitore riceverà una toeletta offerta da Pet Mania, ma ogni partecipante avrà un regalino e un sacco di coccole. Tutti possono sfilare, senza distinzione di taglia o razza, l’iscrizione alla sfilata è di 7€, ma va rigorosamente prenotata in anticipo. Anche i bambini avranno il loro spazio creativo, un laboratorio per costruire un cagnolino con gli origami di stoffa, curato da Stefania Mariani e Daniela Stefanelli, un’esperienza unica dove si impara divertendosi con le mani e la fantasia, ma che necessita di iscrizione (12€).

Durante il pomeriggio in programma dimostrazioni con i cani della Protezione Civile Cinofila che mostreranno come lavorano in caso di emergenze, terremoti o crolli, nella ricerca delle persone scomparse. I trainer della Joy Beach Scuola di Addestramento evidenzieranno l’intelligenza e la disciplina dei nostri amici pelosi con esibizioni di obbedienza e percorsi di agility. L’articolato pomeriggio prevede anche un tavolo di confronto con esperti con cui chiacchierare, fare domande e imparare qualcosa di nuovo. A dialogare con la giornalista Dina Tomezzoli saranno: la veterinaria Gabriella De Angelis, l’addestratore Fabio Derio e la referente della Protezione Civile Cinofila M. Barbara Savo.

La prima edizione di Dog Family Day organizzata dall’Associazione Culturale Il cerchio delle Idee con il patrocinio del Comune di Latina e della Casa di Quartiere di Borgo Piave, è stata realizzata con il contributo di: La Giungla di Alice, Ultima Coccola e Pet Mania. Parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto al Comitato Provinciale di Latina per l’UNICEF, per sostenere il progetto “La Scuola in Scatola”, che porta istruzione nelle zone colpite da emergenze.

Per info & iscrizioni: 348 516 0571 – 349 228 3050