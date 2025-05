Tragico incidente sulla Formia Cassino, perde la vita Silvana Rocco, aveva 65 anni

FORMIA – Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di venerdì sulla SS 630 Formia-Cassino. Nello scontro che ha coinvolto due auto e un furgone, ha perso al vita una donna di 65 anni, Silvana Rocco. La donna, residente nella frazione di Penitro a Formia, viaggiava a bordo di una Fiat Punto che per ragioni in corso di ricostruzione da parte della Polizia Stradale, si è scontrata con il mezzo pesante che dopo l’impatto ha preso fuoco. Per lei, all’arrivo dei soccorritori del 118,non c’era già più nulla da fare. Coinvolta anche un’altra Fiat. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e una pattuglia della Guardia di finanza. La strada è rimasta a lungo bloccata.