L’Amerigo Vespucci ancorato a Ponza. Nel pomeriggio l’arrivo a Gaeta

PONZA – Anteprima a Ponza, questa mattina per l’Amerigo Vespucci, il veliero-scuola della Marina Militare italiana che si fermerà alcune ore nelle acque dell’isola, dalle 8 alle 12, prima di raggiungere Gaeta dove resterà attraccata e aperta alle visite andate esaurite nel giro di pochi minuti all’apertura delle prenotazioni. Un disguido ha anche portato un po’ di delusione tra le molte scuole del territorio provinciale di Latina che si erano prenotate e che invece non saliranno a bordo. Ma lo spettacolo resta, la Vespucci è una delle più belle navi al mondo, la più antica della Marina Militare che oltre a svolgere attività di addestramento per gli allievi della Marina e giovani di associazioni veliche, da oltre 30 anni è impegnata nella tutela ambientale collaborando con UNICEF, WWF e Marevivo. Per le sue missioni diplomatiche nel mondo, è considerata un’ambasciata itinerante dell’Italia.

“Ringrazio a nome di tutta la cittadinanza per questa, quasi unica, opportunità che ci è stata concessa. Siamo orgogliosi e felicissimi di questa lusinghiera attenzione all’isola di Ponza”, ha dichiarato il sindaco Francesco Ambrosino. Intanto sui social le prime foto sono state scattate dalle finestre dell’Hotel Bellavista.

GAETA – L’ arrivo dello splendido veliero della Marina Militare Italiana a Gaeta è previsto nella serata di oggi, per le 19 all’ incirca, presso la Banchina Salvo D’Acquisto dice resterà due giorni prima di ripartire alla volta di Civitavecchia. Saranno circa una trentina le piccole imbarcazioni da diporto, ma presumibilmente altre si aggiungeranno, per salutare in mare, accompagnare e vedere da vicino, la maestosa imbarcazione.

“Grazie a tutti coloro che si sono attivati e hanno reso possibile questo nostro desiderio”, commenta il primo cittadino Cristian Leccese. Sono state definite le varie iniziative a corredo: dopo la cerimonia di accoglienza in mare promossa dalla Pro Loco, il benvenuto al quale prenderanno parte l’assessora al Turismodella Regione Lazio Elena Palazzo, la Prefetta di Latina Vittoria Ciaramella e tutte le Autorità.

“Si tratta di un’occasione di orgoglio per l’intera comunità, a conferma del prestigio di Gaeta e del territorio – commenta Leccese – . Con emozione ed orgoglio potremo ammirare la leggendaria Amerigo Vespucci, che sta per solcare le acque antistanti la nostra città. La sua presenza sarà un momento di straordinaria suggestione per tutta la comunità Per qualche giorno avremo l’onore di ammirare questa icona della marineria italiana, simbolo di tradizione, eccellenza e passione per il mare. È con questo spirito che voglio ringraziare di cuore tutti coloro che hanno lavorato con dedizione affinché questa straordinaria nave potesse fare rotta verso di noi ed in particolare lo Stato Maggiore della Marina. Questo impegno ci permette oggi di vivere un evento che celebra la nostra identità e il nostro patrimonio marittimo. L’arrivo della Vespucci a Gaeta rappresenta un omaggio alla nostra storia e alle profonde radici marinare della città, che da sempre ha avuto un legame indissolubile con il mare. E’ giusto sottolineare ancora una volta il forte legame storico tra la città di Gaeta e la Marina Militare, che nel 2022 ha svolto il 160° proprio nella stessa città.”