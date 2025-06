Quattro calci per la solidarietà, in campo la sfida tra giornalisti e vecchie glorie del Latina Calcio

È stata presentata, nella sala lettura “Luciano Pieri” del Circolo Cittadino di Latina, l’iniziativa “Quattro Calci per la Solidarietà”, promossa da Cesare Rossato con il supporto del Comune di Latina. L’evento andrà in scena sabato 7 giugno dalle ore 17:00, presso lo stadio Bartolani di Cisterna di Latina, con l’obiettivo di unire sport e solidarietà in un pomeriggio di festa, memoria e condivisione. Prevista una sfida tra una selezione di giornalisti locali e una squadra composta da vecchie glorie del Latina Calcio e giocatori provenienti dai campionati di Serie C e D. A fare da cornice, la premiazione dei migliori quattro calciatori del Latina Calcio 1932 per la stagione 2024/25, scelti tra quelli che si sono distinti per impegno e valori sportivi.

Cesare Rossato, ideatore e organizzatore dell’iniziativa, ha ringraziato pubblicamente tutte le realtà coinvolte: “Ringrazio Latina Calcio 1932, Cisterna Calcio e il Comune per il supporto, in particolare Andrea Chiarato e Gennaro Ciaramella, senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare tutto questo. L’ingresso sarà gratuito, ma sarà possibile contribuire alla raccolta fondi attraverso i biglietti della lotteria. Saranno disponibili sabato sera oppure contattando direttamente me o Gennaro. Il cuore dell’evento resta la solidarietà.”

Durante la conferenza, è arrivato anche il messaggio di Biagio Corrente, Direttore Generale del Latina Calcio 1932, che ha così commentato: “Siamo orgogliosi, come Latina Calcio 1932, di prendere parte all’iniziativa ‘Quattro Calci per la Solidarietà’ promossa da Cesare Rossato e dal Comune di Latina. La nostra partecipazione, sottolineata dalla donazione di un premio speciale per la lotteria – una maglia nerazzurra autografata da Luca Crecco – testimonia ancora una volta l’impegno costante della società nel sociale e nella promozione di valori importanti per la comunità.”

A sottolineare il valore sociale dell’iniziativa anche Ciaramella: “Quando Cesare mi ha proposto l’evento ho detto subito sì. Coinvolgere i bambini, legare sport, scuola e famiglia è essenziale per trasmettere valori veri. Il calcio è solo il mezzo. La vera vittoria è nella solidarietà.”

L’evento vedrà la partecipazione di volti noti del calcio pontino e nazionale, con il sogno – come ha suggerito proprio Ciaramella – di realizzare presto anche un calendario fotografico con le vecchie glorie, da destinare alla raccolta fondi. Il Comune di Latina, rappresentato da Chiarato, ha ribadito l’importanza di creare sinergie sul territorio: “Unire le realtà di Latina e Cisterna non è semplice, ma grazie a Cesare e Gennaro ci siamo riusciti. Speriamo che anche lo stadio Francioni possa ospitare presto eventi di questo genere. Mettere insieme sport e sociale è il nostro obiettivo.”

I premi della lotteria saranno numerosi e prestigiosi: un viaggio in Europa, una maglia ufficiale firmata dalla SS Lazio, una divisa della Primavera della Roma, ingressi al mare e in discoteca, cene offerte da sponsor locali, e molto altro. Una menzione speciale è andata anche a Giancarlo Alessandrini e alla sua APS, che con il ricavato dell’iniziativa contribuirà ad opere solidali.