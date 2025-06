Aggressione con il coltello, muore dopo 10 giorni di agonia Massimiliano Abruzzese

Si è spento nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, Massimiliano Abruzzese, il 53enne aggredito a coltellate il 30 maggio scorso in piazza Amedeo di Savoia a Cisterna di Latina. Quel giorno, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, Abruzzese sarebbe stato coinvolto in una violenta lite con un anziano, Nicola Sanges, 80 anni, per un presunto debito di 80 euro. L’alterco, avvenuto sotto gli occhi di numerosi testimoni, si sarebbe trasformato in tragedia dopo uno schiaffo che la vittima avrebbe sferrato all’anziano, facendolo cadere. Sanges, rialzandosi, avrebbe estratto un coltello colpendo l’uomo con diversi fendenti all’addome e al collo. Subito soccorso e trasportato d’urgenza a Latina, Abruzzese era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, ma le ferite si sono rivelate troppo gravi e dopo 10 giorni di agonia è deceduto. L’80enne era stato arrestato poco dopo dai vigili urbani di Cisterna e successivamente trasferito nel carcere di Latina con l’accusa di tentato omicidio. Ora, con la morte della vittima, la posizione dell’anziano si aggrava: l’accusa diventa omicidio.