Roccagorga e Maenza, Don Francesco Gazzelloni si dimette

Cambio nella guida spirituale delle comunità di Roccagorga e Maenza. A seguito di un colloquio avvenuto nella giornata di oggi, 9 giugno 2025, il vescovo Mariano Crociata ha accettato le dimissioni del Reverendo Don Francesco Gazzelloni, che lascia l’incarico di parroco di Roccagorga e di parroco in solido di Maenza. Contestualmente, il presule ha nominato Don Alessandro Trani, Vicario Foraneo di Priverno, amministratore parrocchiale della Parrocchia dei Santi Leonardo ed Erasmo a Roccagorga, mantenendo per lui anche l’incarico di parroco di Santa Maria Assunta in Cielo a Maenza.

La decisione arriva in un momento delicato, legato alla sparizione della collana d’oro con crocifisso che tradizionalmente adorna il busto di Sant’Erasmo, patrono di Roccagorga, durante la processione del giorno di festa. Il gioiello votivo, custodito dalla parrocchia, è stato recentemente dichiarato scomparso, e sulla vicenda sono in corso indagini da parte dei Carabinieri, allertati dallo stesso Don Gazzelloni.

In attesa degli sviluppi, la diocesi ha riorganizzato la cura pastorale delle due comunità, garantendo continuità e vicinanza ai fedeli.