Amici del cane, nuovo SOS per una rinuncia di proprietà

LATINA – L’associazione Amici del Cane Onlus di Latina lancia un nuovo SOS per una rinuncia di proprietà. Stavolta si tratta di un cucciolo.

“Questo dolcissimo amorino ha 6 mesi e sarà una taglia medio piccola – è l’annuncio – . È già chippato, vaccinato, spulciato e sverminato. Verrà affidato con obbligo di sterilizzazione e solo se tenuto in casa come membro della famiglia. È un cucciolotto affettuoso, vivace, allegro e tanto dolce. Per lui cerchiamo un’adozione che sia PER SEMPRE, PER DAVVERO”.

Per adottarlo inviare un sms whatsapp al 338 173 2126 con una breve presentazione (NO CHIAMATE)