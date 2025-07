“Ares cerca una nuova casa, il tempo sta per scadere”

LATINA – Ares da mesi cerca una nuova casa e per lui il tempo sta per scadere. A causa di una rinuncia di proprietà, se non si troverà qualcuno disposto ad adottarlo dovrà andare in canile. L’appello è dell’Associazione Amici del Cane di Latina.

“Ares è un cucciolone di 1 anno, buono con persone e bambini, compatibile con altri cani. È un incrocio labrador di taglia media abbondante, sa andare al guinzaglio ed è abbastanza abituato alla macchina. Non testato con i gatti. È vaccinato ma ancora intero…si affiderà chippato con obbligo di castrazione e con solito iter di adozione (controlli pre e post affido).

Attualmente si trova a Latina. CI AIUTATE A TROVARGLI UNA FAMIGLIA PER SEMPRE? Anche uno stallo temporaneo eventualmente, dove sta ora non puó più stare”.

Per adottarlo, inviare un sms whatsapp al 3203864421 con una breve presentazione (NO CHIAMATE)