Aperto al pubblico il nuovo parcheggio di Via Einaudi a Cisterna

CISTERNA – E’ aperto al pubblico il nuovo parcheggio di via Einaudi a conclusione di un intervento di ristrutturazione e risistemazione partito all’inizio di febbraio e durato 53 giorni. L’opera rappresenta quasi il raddoppio del parcheggio già esistente di fronte il polo tecnico Ramadù (ex Darby), un’area facile da raggiungere dal Centro Città e dal mercato ortofrutticolo settimanale.

I lavori – i legge in una nota del Comune di Cisterna – realizzati dalla ditta Co. Ge Strade di Terracina, sono stati effettuati predisponendo un nuovo fondo in asfalto nell’area di manovra, mentre gli stalli a parcheggio sono stati realizzati con materiale drenante e quindi a basso impatto ambientale. E’ stato incrementato il numero dei posti auto a disposizione della cittadinanza: l’area dispone infatti di 66 parcheggi standard; due posti riservati per disabili; due parcheggi rosa; due parcheggi verdi per la ricarica delle auto elettriche; cinque posti destinati ai motocicli.

L’illuminazione è stata realizzata con 24 proiettori con luci a led che rendono l’area sicura e accessibile anche nelle ore notturne. L’intervento, coordinato dal Settore lavori pubblici del Comune con la direzione dell’ingegner Paolo D’Atino, è costato complessivamente 171.956 euro.

«Questa opera – spiegano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai Lavori pubblici e all’Urbanistica Andrea Santilli – rappresenta un valore aggiunto per la città e in particolare perché offre un servizio quale quello di un parcheggio moderno, funzionale e attrezzato, soprattutto in vista della prossima realizzazione del parco urbano, che sorgerà in centro. Una ulteriore dimostrazione di come l’amministrazione continua a lavorare per l’efficienza, il decoro urbano e servizi necessari alla nostra Città».

MODIFICHE ALLA SOSTA PER IL PARCO URBANO – Per la realizzazione del parco urbano a partire da lunedì saranno interdette le aree a parcheggio antistanti e laterali all’edificio del bocciodromo (che sarà trasferito) con accesso su via Cavour. Il divieto entrerà in vigore dalla mezzanotte del 9 giugno 2025 e rimarrà operativo fino al 31 dicembre 2025 e comunque sino a fine lavori di mitigazione idraulica e riqualificazione tratto urbano Fosso Cisterna.