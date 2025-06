Sicurezza sul lavoro: Latina seconda in Italia per rischio infortunio mortale

Nonostante una lieve flessione nel numero complessivo degli infortuni sul lavoro, la provincia di Latina continua a essere tra le più pericolose d’Italia per chi lavora. È quanto emerge dal dossier elaborato da UIL Lazio e Istituto Eures, presentato in occasione della “Carovana Uil”, evento itinerante che sta toccando tutte le regioni italiane per accendere i riflettori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel 2024, nella provincia pontina si sono registrati 3.474 infortuni, 117 in meno rispetto all’anno precedente. Ma a preoccupare sono i dati sulle vittime: 13 morti sul lavoro contro le 12 del 2023. Un incremento che rende ancora più drammatico l’indice di rischio per infortunio mortale, calcolato in 6,2 decessi ogni 100mila occupati. Una cifra che pone Latina al secondo posto a livello nazionale, subito dopo Frosinone, dove l’indice è di 6,3.

“Parliamo da anni – ha commentato Luigi Garullo, Segretario Generale della Uil di Latina – di un vero e proprio ‘Caso Lazio’, ancora troppo poco conosciuto ma documentato da numeri e fatti. La morte di Satnam Singh ha scosso l’opinione pubblica, ma è solo la punta di un iceberg: una piramide insanguinata con solide basi proprio nel sud della nostra regione”.

Il dossier UIL-Eures rileva anche un alto tasso di irregolarità nei controlli ispettivi nel Lazio: ben 9.251 violazioni rilevate nel solo ambito della sicurezza sul lavoro. A queste si aggiunge il dato in costante crescita delle malattie professionali, che nel 2024 hanno superato quota 1.000 denunce (1.066), in netta crescita rispetto agli anni precedenti.

“Senza un cambiamento radicale – conclude Garullo – non riusciremo a fermare questa strage silenziosa. Occorre riscrivere le regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, per restituire dignità e protezione a chi lavora per vivere, e non per morire”.