Ex Svar, bonifica completata, ora un piano da 170 alloggi di edilizia pubblica

LATINA – Approvata dalla giunta, nella seduta odierna, la delibera per l’attuazione del Piano di Zona 167, relativo all’area “Ex Svar”, con la finalità di avviare concretamente gli interventi di edilizia residenziale pubblica previsti in quell’ambito. Contestualmente, viene istituito un tavolo di lavoro interdisciplinare, composto da rappresentanti tecnici e legali del Comune e guidato dal servizio Urbanistica, finalizzato all’attuazione dell’intervento. Sarà fondamentale per coordinare le attività amministrative e operative necessarie alla realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica e alla riqualificazione dell’area, da anni oggetto di procedimenti complessi e bonifiche ambientali.

“È un passo in avanti importante – afferma il sindaco Matilde Celentano – che la città attendeva da tempo e che risponde pienamente agli obiettivi di questa amministrazione: dare impulso alla realizzazione di interventi edilizi di edilizia residenziale pubblica (Erp), per fornire una risposta concreta e strutturata all’emergenza abitativa, lavorare per la riqualificazione urbanistica delle aree degradate e migliorare la qualità della vita in tutti i quartieri. L’intervento sull’area ‘Ex Svar’ assume un significato particolarmente rilevante perché si tratta di un’area strategica e per troppo tempo bloccata da vincoli, incertezze e problematiche ambientali. Oggi possiamo finalmente parlare di una svolta: grazie al completamento delle operazioni di bonifica e all’approvazione della delibera, si aprono prospettive reali e concrete per una trasformazione profonda dell’area. Questo intervento si inserisce in un più ampio quadro di azioni che stiamo portando avanti per una città più inclusiva, come l’approvazione da parte del Consiglio comunale, nella seduta di ieri, del Piano di edilizia economica e popolare della zona Saraceno, in località Gionchetto, dove sorgeranno 104 nuovi alloggi Erp. La casa è un diritto fondamentale, e ogni passo compiuto verso politiche abitative solide è un investimento nel futuro delle persone e della comunità”.

“Con questo atto – afferma l’assessore Muzio – compiamo un passo concreto e atteso da anni per rigenerare un’area degradata della città e offrire risposte reali al bisogno abitativo. La costituzione del tavolo tecnico garantirà la massima efficacia e rapidità nell’attuazione del piano, assicurando il coordinamento tra tutti i settori comunali coinvolti. L’intervento sull’Ex Svar non rappresenta solo un’operazione edilizia, ma una grande occasione di rigenerazione urbana e risanamento ambientale, a cui abbiamo lavorato per questi due anni di amministrazione in silenzio, insieme agli uffici, con studi approfonditi per dare finalmente esecuzione a un piano rimasto per anni bloccato. Rendiamo nuovamente attuale l’interesse pubblico su un’area strategica, centrale, che negli anni ha conosciuto un progressivo degrado. Registriamo con soddisfazione un rinnovato interesse da parte delle cooperative, che hanno manifestato la volontà di dare concreta attuazione al piano. Un elemento fondamentale è stato il completamento dell’intervento di bonifica, di cui la Provincia ci ha rilasciato il certificato a fine 2024. Abbiamo atteso questo passaggio cruciale, indispensabile per poter dare inizio alle attività successive, e lavorato in parallelo a un’interlocuzione costante con i soggetti attuatori. Oggi, con l’istituzione del tavolo di lavoro guidato dall’Urbanistica, possiamo finalmente accelerare l’iter e portare a termine l’intervento per la realizzazione di oltre 170 alloggi, oltre a spazi commerciali e servizi, per un investimento complessivo di oltre tre milioni di euro. Diamo esecuzione a un piano fermo da troppo tempo, restituendo dignità e prospettiva a un’area che merita di tornare a vivere. Per questo, ringrazio gli uffici, la dirigente Patrizia Marchetto per il lavoro svolto fino ad ora e il funzionario Mauro Gaspari”.