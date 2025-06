Aprilia, al via il processo “Assedio”: il Comune si costituisce parte civile

Si apre questa mattina, davanti al Tribunale di Latina, il processo scaturito dall’operazione “Assedio”, che a luglio 2024 ha portato allo smantellamento di una presunta associazione mafiosa attiva ad Aprilia. Secondo gli inquirenti, il sodalizio criminale era dedito a estorsioni, usura, reati contro la pubblica amministrazione e traffico di stupefacenti. Furono 25 le misure cautelari eseguite, tra cui l’arresto del sindaco in carica, Lanfranco Principi. Le indagini hanno avuto pesanti ripercussioni sulla vita amministrativa della città: dopo l’insediamento di una commissione d’accesso, il Comune è stato ufficialmente sciolto per mafia, per via dell’accertata influenza dell’associazione criminale sulle attività dell’ente. Su proposta della commissione straordinaria, il Comune di Aprilia ha deliberato la costituzione di parte civile nel processo. Nella delibera si parla di “grave danno all’immagine dell’ente” e di “presunti rapporti tra amministratori e criminalità organizzata”. Il Comune sarà rappresentato in aula dall’avvocato Massimo Sesselego. A costituirsi parte civile anche le associazioni Libera e Reti di Giustizia.