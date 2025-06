Lutto cittadino a Maenza per la morte di Federica Testa

Il seguito alla tragica morte di Federica Testa, il Comune di Maenza oggi osserva il lutto cittadino. La comunità del paese lepino scossa dalla scomparsa della 36enne nell’incidente sull’Appia a Borgo Faiti, lo scorso giovedì 5 giugno, si prepara a darle l’ultimo saluto. La notizia ha colpito non solo il paese d’origine di Federica ma anche a Priverno, dove la donna si era trasferita. Numerosi i messaggi di cordoglio da parte di entrambe le amministrazioni che si sono strette attorno al dolore della famiglia. Disposta per oggi l’esposizione della bandiera a mezz’asta negli edifici comunali di Maenza, “Ritenendo doveroso, proclamare il lutto cittadino in segno di cordoglio e di partecipazione al dolore dei familiari interpretando il comune sentimento dei cittadini” – si legge nel provvedimento.

I funerali della giovane avranno luogo alle 16 nella Chiesa Santa Maria Assunta in Cielo.