GAETAS – Il Comune di Gaeta ha aderito al progetto della Provincia “Con Guido fai strada” e il Fun’N Bus per una movida più sicura: prevenzione, trasporto gratuito e zero rischi per i giovani. Il progetto ha come obiettivo la sicurezza dei ragazzi che, grazie alla disponibilità di un autobus che dalla propria cittadina raggiungerà i locali del litorale, avranno la possibilità di divertirsi in piena sicurezza. L’utilizzo di questo mezzo di trasporto diretto ai locali del litorale potrà costituire una valida alternativa all’uso dell’automobile proprio nell’ ambito di una giusta prevenzione degli incidenti automobilistici derivanti dalla guida in stato di ebbrezza. “Con Guido fai strada” torna con il sostegno del progetto Mobilità Sicura, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche contro la droga e le dipendenze, insieme a UPI, ANCI, i Comuni di Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Latina, Minturno, San Felice Circeo, Terracina e Prefettura e Questura di Latina. «Divertimento sì, ma senza rinunciare alla sicurezza. Siamo felici di aver aderito al progetto “Con Guido fai strada” attraverso cui si va a garantire un servizio navetta destinato a tutti i nostri ragazzi e non solo, al fine di sensibilizzare la collettività verso la maggiore sicurezza stradale – afferma il sindaco Cristian Leccese – e di questo ringraziamo gli Enti promotori della significativa campagna. L’intento comune è quello di scongiurare il manifestarsi di gravi incidenti stradali, che in passato si sono verificati più spesso. E attraverso questa iniziativa si intende offrire un servizio di trasporto che sia anche un vero e proprio strumento educativo per promuovere la cultura della mobilità sostenibile e della consapevolezza di una guida responsabile. » Nei fine settimana saranno a disposizione delle navette gratuite per garantire un’alternativa sicura alla guida in stato alterato. Un’opportunità concreta per tornare a casa senza rischi, soprattutto nei luoghi della movida più frequentati. Parallelamente però anche la Polizia locale sarà attiva con dei controlli mirati e coordinati sul territorio di Competenza.

E i volontari della Croce Rossa saranno presenti fuori dai locali per distribuire alcol test monouso e fornire spiegazioni pratiche sul loro utilizzo. Un gesto semplice, ma fondamentale per aiutare i giovani a fermarsi un attimo e riflettere.

Navetta Scauri – Formia – Gaeta (andata/ritorno)

Andata – Fermate principali: Scauri, via Appia “Lu Rusticone” – Formia, Piazza Mercato nuovo – Gaeta, Piazza Traniello

Partenze dal capolinea: 20:00 – 22:00 – 00:30

Ritorno – Fermate: Gaeta, Piazza Traniello – Formia, Piazza Mercato nuovo – Scauri, via Appia “Lu Rusticone”

Partenze dal capolinea: 21:00 – 23:45 – 01:00