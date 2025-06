Aprilia, auto in fiamme in zona Pontinia Vecchia: indagano i Carabinieri

Un’auto è andata completamente distrutta da un incendio divampato durante la notte ad Aprilia, in zona Pontinia Vecchia. L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte, quando una segnalazione è giunta al 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Sermoneta, che hanno trovato il veicolo ormai avvolto dalle fiamme. Giunti sul luogo anche i Vigili del Fuoco di Aprilia, che hanno provveduto a domare il rogo. Al termine delle operazioni, i pompieri non hanno rilevato evidenti elementi in grado di far supporre un’origine dolosa dell’incendio. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per accertare le cause del rogo e risalire all’identità del proprietario del veicolo.