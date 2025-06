Sermoneta, irregolarità riscontrate dai carabinieri: sanzioni per 8 mila euro

Durante un’attività ispettiva svolta a Sermoneta, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina hanno rilevato gravi irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro all’interno di un esercizio commerciale impegnato nel commercio al dettaglio di prodotti alimentari. A conclusione degli accertamenti, una donna di 44 anni, residente a Latina e titolare dell’attività, è stata deferita in stato di libertà per mancata sorveglianza sanitaria, mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e mancata formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In seguito alle violazioni riscontrate, i militari del N.I.L. hanno disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale, elevando sanzioni amministrative per 2.500 euro e ammende per un importo complessivo superiore a 5.500 euro.