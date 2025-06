Terracina, allarme dei sindacati: Polizia Locale allo stremo

È emergenza personale al Comando della Polizia Locale di Terracina. A denunciarlo, ancora una volta, sono le sigle sindacali FP CGIL Frosinone-Latina e UIL FPL Latina, che tornano a sollecitare l’Amministrazione comunale sulla necessità urgente di rafforzare l’organico. Attualmente, il corpo della Polizia Locale conta solo 23 unità attive, un numero ben al di sotto degli standard previsti dalla normativa per un Comune delle dimensioni di Terracina. La situazione potrebbe ulteriormente peggiorare con la scadenza dei contratti degli otto agenti assunti a tempo determinato.

I sindacati denunciano come le ripetute richieste di aumento delle ore per il personale part time non abbiano finora ricevuto risposte concrete, evidenziando un rischio concreto: l’assenza della Polizia Locale nelle ore serali, proprio nel periodo estivo in cui la città accoglie un alto numero di turisti e necessita di maggiore controllo sul territorio. Il contratto decentrato integrativo dell’Ente prevede infatti che, in assenza di almeno 28 unità nel Comando, non possano essere attivati progetti di vigilanza territoriale mirati alla prevenzione e alla qualità della vita urbana.

A tutto questo si aggiungono i pensionamenti, i trasferimenti e i cambi di profilo professionale che hanno ulteriormente ridotto il personale, costringendo gli agenti rimasti a lavorare in condizioni di forte stress, con carichi doppi rispetto alla norma. Nonostante le criticità, sottolineano le sigle sindacali, ogni agente continua a svolgere il proprio lavoro con impegno e serietà. Ma serve un intervento immediato: i sindacati chiedono che il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) preveda l’aumento delle ore per il personale part time, nuove assunzioni a tempo indeterminato e l’inserimento di personale stagionale tra maggio e settembre.