Aumentano caldo e afa: giovedì a Latina bollino arancione

LATINA – Dal verde di oggi al giallo di mercoledì in salita verso il bollino arancione previsto per giovedì 26 giugno. E’ la progressione prevista per Latina dal bollettino delle ondate di calore pubblicato oggi dal ministero della Salute. Se la temperatura massima percepita per oggi è di 33 gradi centigradi, mercoledì salirà a 35 per arrivare ai 36° C di giovedì quando l’allerta sarà di livello 2, che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute per bambini, anziani e fragili. Giovedì saranno in tutto 12 le città con bollino arancione e c’è chi sta peggio: sei città avranno il bollino rosso.