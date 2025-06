Cristian Nardecchia, il ritorno dopo l’impresa: “Il mare è un viaggio che va oltre lo sport”

Latina – Dopo aver attraversato il mare dalla Corsica a Sabaudia sulla sua Red Shark bike, Cristian Nardecchia è tornato alla vita di tutti i giorni, ma con il cuore ancora tra le onde. Lo abbiamo incontrato in una lunga e intensa intervista dove ha ripercorso il viaggio, la preparazione, le emozioni e il “dopo”, tra riconoscimenti pubblici e affetto collettivo.

“E’ stata una settimana intensa, ma la verità è che è stato un percorso di anni”, racconta Cristian. L’impresa era infatti in cantiere già da tempo, con allenamenti duri e progressivi, tra mare e strada, per portare il fisico a una resistenza estrema. “Non partivo da zero, ma ho dovuto risintonizzarmi con l’obiettivo”.

Nei cinque giorni di traversata, l’esperienza si è rivelata profonda, “oltre lo sport”: un contatto continuo con il mare, condiviso con il suo team e con chi, da Sezze e non solo, ha seguito ogni tappa. “Appena scesi dalla barca, tutti avevano già nostalgia. Anche io. È una di quelle esperienze che rifarei domani”.

Ma ora è tempo di recuperare. Nessun nuovo progetto imminente, anche se il suo “per ora” lascia la porta aperta. Intanto, Cristian ha partecipato al Galà del Calcio Pontino, ricevendo un riconoscimento per l’impresa, e ha sposato campagne sociali importanti, come quelle contro la violenza sulle donne e per la pace: “Messaggi che oggi vanno ribaditi con forza”.

Nonostante la popolarità crescente, Cristian è tornato alla sua vita di sempre: parrucchiere a Latina, nel suo salone. “Tutti i clienti mi hanno dimostrato affetto. Anche chi non mi conosceva direttamente ha seguito la traversata. Questo ripaga di tutto”.

Tra foto, strette di mano e complimenti, Nardecchia si gode la bellezza di aver acceso qualcosa nelle persone. “È bello. È umano. Non è la fama, è il riconoscimento di un cammino fatto insieme agli altri”.

E mentre tutti si chiedono se tornerà in mare, lui lascia un sorriso e un punto di sospensione: “Adesso no. Ma se un giorno dovesse arrivare un’altra idea, ci penserò”.