Latina, assistenza scolastica e domiciliare, gara in ritardo: i sindacati indicono la protesta

LATINA – Venerdì 27 giugno, dalle ore 11.00 alle 14.00, in Piazza del Popolo a Latina, si terrà un’assemblea generale retribuita con sit-in pubblico delle lavoratrici e dei lavoratori dei servizi di integrazione scolastica e assistenza domiciliare integrata (ADI), indetta da Fp CGIL, CISL FP e USB.

La mobilitazione a pochi giorni dalla scadenza degli appalti e dopo la presa d’atto che il Comune non ha ancora stanziato le risorse necessarie né adottato gli atti per garantire il

proseguimento dei servizi.

“Una grave mancanza che potrebbe comportare: il licenziamento immediato di centinaia di lavoratrici e lavoratori; l’interruzione del servizio nei centri estivi, con gravi ripercussioni per le famiglie e i minori con disabilità; l’avvio del prossimo anno scolastico senza il servizio di integrazione scolastica, compromettendo il diritto allo studio e all’inclusione, e la mancata salvaguardia dei livelli occupazionale e del monte ore procapite per l’ADI (assistenza domiciliare integrata)”, si legge in una nota firmata dai segretari della Fp di Cgil e Cisl, Vittorio Simeone e Enza Del Gaudio e dal rappresentante Usb Latina, Vincenzo Quaranta.

I sindacati chiedono la convocazione immediata da parte del Comune di Latina e adozione degli atti amministrativi necessari a garantire continuità lavorativa, salvaguardia dei livelli occupazionali e certezza dei servizi per i cittadini più fragili. Fp CGIL, CISL FP e USB ribadiscono che, in assenza di risposte concrete e tempi certi, la mobilitazione proseguirà senza sosta.