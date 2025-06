Calandrini riconfermato alla presidenza della Commissione Bilancio del Senato

LATINA – Il Senatore Nicola Calandrini è stato riconfermato alla presidenza della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica.

“È per me un onore – dichiara Calandrini – proseguire questo incarico in una Commissione strategica per il futuro del Paese. In questi primi due anni ho cercato di esercitare il ruolo di presidente come garante del confronto, rispettando le prerogative di tutte le forze politiche. Ringrazio la maggioranza per il sostegno convinto e le opposizioni per non aver espresso una candidatura alternativa, un gesto che riconosce l’equilibrio istituzionale con cui ho cercato di lavorare fino a oggi. Continuerò su questa linea anche di fronte ai prossimi impegni cruciali, come la riforma della legge di contabilità e la legge di bilancio.”

Una decisione che arriva a metà legislatura e che rappresenta un importante attestato di fiducia da parte dei colleghi parlamentari, sia della maggioranza che dell’opposizione.

Ma questa riconferma – prosegue il senatore – è anche un motivo di orgoglio personale, perché avviene mentre continuo a rappresentare in Parlamento la provincia di Latina, che è e resta il mio punto di riferimento. Il legame con il territorio è sempre stato al centro del mio impegno politico. Penso, ad esempio, alla legge per il centenario della fondazione della città di Latina, di cui sono primo firmatario, e che presto comincerà a produrre i suoi effetti concreti sul piano culturale, istituzionale ed economico.”

“In questi mesi – aggiunge – ho voluto anche aprire le porte del Senato ai cittadini della nostra provincia, organizzando numerose visite istituzionali, le ultime delle quali con rappresentanze di giornalisti e di medici. È un modo per avvicinare la nostra comunità alle istituzioni, farne conoscere il funzionamento, rafforzare quel senso civico che è il fondamento della buona politica.”

“Incarichi come questo – conclude Calandrini – vanno vissuti con serietà, equilibrio e spirito di servizio. Sono pronto a continuare questo percorso con la stessa determinazione e con la consapevolezza che il lavoro fatto a Roma ha valore se produce risultati tangibili per il territorio che ho l’onore di rappresentare.”