Casa con tettoia abusivi: la polizia locale sequestra manufatto a Terracina

TERRACINA – Un manufatto abusivo realizzato nel centro di Terracina è stato sequestrato dalla Polizia Locale. Nel corso dei servizi di prevenzione e lotta all’abusivismo, questa mattina gli agenti coordinati dal comandante Mauro Renzi hanno individuato in zona via Lungolinea Pio VI la costruzione in muratura di oltre 40 mq con una tettoia di oltre 30 mq, il tutto realizzato senza alcun titolo autorizzativo, in violazione del DPR 380 del 2001, e in assenza di autorizzazione sismica. Il manufatto è stato quindi sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 del Codice di Procedura Penale, e i proprietari, residenti a Terracina, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria competente. “Resta alta la vigilanza su tutto il territorio a tutela del patrimonio ambientale”, avvertono dal Comune.