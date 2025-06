Cambiamenti climatici, Latina tra le città più colpite

Latina si conferma tra le città italiane più esposte agli effetti del cambiamento climatico. Lo rivela la seconda edizione del report realizzato da iLMeteo.it per il Corriere della Sera, che analizza l’andamento climatico negli ultimi 50 anni, dal 1975 al 2024. Con un totale di 284 milioni di dati raccolti ora per ora, lo studio ha preso in esame tutti i capoluoghi di provincia italiani, rilevando un dato allarmante: Latina figura tra i cinque centri urbani con le trasformazioni climatiche più marcate, subito dopo Roma e prima di Cremona, Rovigo e Terni.

Notti tropicali sempre più frequenti, temperature massime estive in costante crescita, siccità prolungate e precipitazioni improvvise e intense: sono questi i segnali con cui il cambiamento climatico si sta manifestando con sempre maggiore evidenza anche nella provincia pontina. Latina, in particolare, ha registrato un’impennata della temperatura media estiva e annua, a testimonianza di una tropicalizzazione del clima che un tempo sembrava lontana da questi territori.

L’emergenza non è solo statistica, ma vissuta sulla pelle dei cittadini: proprio in questi giorni, il Ministero della Salute ha diramato un’allerta arancione per oggi e addirittura rossa per domani, con temperature percepite fino a 38 °C. L’ondata di calore in corso è solo l’ennesimo campanello d’allarme di una tendenza che non accenna a rallentare.