Latina, la Guardia di Finanza festeggia i 251 anni

Nel tardo pomeriggio di ieri, presso l’area verde pubblica situata nelle adiacenze del Piazzale Col di Lana, nel quartiere Nicolosi, è stato celebrato il 251^ Anniversario di Fondazione della Guardia di Finanza, alla presenza del Prefetto di Latina – S.E. Dott.ssa Vittoria Ciaramella, del Presidente della Provincia di Latina – Dott. Gerardo Stefanelli, della Sindaca di Latina – Dott.ssa Matilde Celentano, e delle altre Autorità Religiose Politiche, Militari e Civili della Provincia. La scelta del quartiere Nicolosi, simbolico per la città e attualmente interessato da interventi di riqualificazione finanziati con fondi PNRR, ha voluto rimarcare il legame tra istituzioni e territorio.

Durante la cerimonia, il Comandante Provinciale Col. t.ST Giovanni Marchetti ha ricordato il ruolo centrale del Corpo nella tutela dell’economia legale e nella lotta contro le infiltrazioni criminali, sottolineando l’importanza dell’azione preventiva e repressiva in materia di evasione fiscale, frodi, lavoro nero, caporalato e indebita percezione di fondi pubblici. Solo nell’ultimo anno sono stati sequestrati beni per oltre 100 milioni di euro e proposti sequestri per oltre 370 milioni.

È stato evidenziato anche l’impegno nella sicurezza pubblica, in collaborazione con le altre Forze di polizia, con particolare attenzione al quartiere Nicolosi, già teatro di diversi interventi mirati. Non sono mancate parole di gratitudine per i finanzieri pontini e per il loro quotidiano lavoro a tutela della collettività, oltre a un accenno alle iniziative sociali e culturali del Corpo, come l’apertura di Palazzo M alle scuole e il sostegno ad associazioni come “Latinautismo”.

Nel corso della cerimonia si è proceduto inoltre alla premiazione di un’aliquota di militari distintisi per capacità professionali, costante impegno ed elevato senso del dovere messo in luce nell’espletamento di alcune delle numerose e complesse azioni di servizio portate a compimento nel corso dell’anno.