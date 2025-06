Rapina da Amor di Patata, per un 15enne arriva anche l’avviso orale del Questore

LATINA – Dopo l’identificazione del giovane autore della rapina da Amor di Patata in Corso della Repubblica a Latina, è arrivato anche l’avviso orale emesso dal questore Fausto Vinci nei confronti del 15enne ripreso a volto scoperto dalle telecamere di sorveglianza mentre svuotava la cassa della nota friggitoria.

Il ragazzo che appartiene a una famiglia già nota alle forze di polizia si era avvicinato alla cassa e minacciando l’addetto del negozio millantando il possesso di una pistola, lo aveva spaventato tanto da farlo allontanare e ottenere campo libero per prendere il registratore di cassa con l’incasso della serata. Per il colpo era stato denunciato alla procura dei Minori di Roma per il reato di rapina.

Il provvedimento arriva con la novità introdotta dal Decreto Legge n. 123 del settembre 2023 (cosiddetto decreto Caivano) che ha esteso la possibilità di emettere l’avviso orale anche ai minorenni che abbiano compiuto i 14 anni anni e siano dunque imputabili e consiste – spiegano dalla Questura di Latina – nell’avviso che viene rivolto al destinatario di cambiare immediatamente condotta, tenendo un comportamento conforme alla legge, con l’avvertenza che, qualora non si ottemperasse, potrebbe darsi corso nei suoi confronti alla proposta di applicazione di una più grave misura di prevenzione. Si tratta di un provvedimento importante soprattutto per dare un segnale, non solo ai giovanissimi responsabili di reati, ma anche alle loro famiglie, considerato che si tratta una misura ad afflittività potenzialmente crescente e che in caso di reiterazione di condotte criminose prevede la possibilità di applicazione di misure ben più afflittive”.