Scontro tra quattro mezzi sulla Litoranea, muore un uomo in scooter

Un tragico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada Litoranea all’altezza di Borgo Grappa, nel territorio comunale di Latina. Nello scontro, che ha coinvolto due SUV, un furgone e un maxi scooter, ha perso la vita il conducente del motociclo, sbalzato fuori strada e finito in un fosso a margine della carreggiata. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118: l’uomo è morto sul colpo, a causa delle gravi lesioni riportate. Altri due conducenti, rispettivamente del furgone e di uno dei SUV, sono rimasti feriti in modo serio. Uno dei due è stato trasportato in ospedale con l’eliambulanza intervenuta d’urgenza sul luogo dell’incidente. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polizia Locale di Latina, che sta procedendo con i rilievi per chiarire le cause dell’impatto. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i soccorritori del pronto intervento sanitario. Per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza, la Litoranea è stata temporaneamente chiusa al traffico dall’incrocio con via Zi Maria in direzione Borgo Grappa.