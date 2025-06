CRI Comitato di Latina aderisce al Centro Antiviolenza per adolescenti e minori

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Latina rafforza il proprio impegno sociale e di tutela dei soggetti più fragili aderendo ufficialmente al protocollo di costituzione del Centro Antiviolenza per adolescenti e minori vittime di reato, istituito dalla Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Lazio, Dott.ssa Monica Sansoni, in collaborazione con l’Associazione “Per la Famiglia” ETS, gestore del Consultorio Diocesano “Crescere Insieme” di Latina.

Il Comitato di Latina della Croce Rossa Italiana, per le sue finalità istituzionali e la sua azione quotidiana a favore di chi vive situazioni di sofferenza e fragilità, rappresenta un presidio fondamentale sul territorio per intercettare tempestivamente il disagio di minori e adolescenti vittime di violenza e fornire supporto alle loro famiglie. In quest’ottica, la sede CRI di Latina sarà messa a disposizione, in caso di necessità o su richiesta, per ospitare gli operatori del Centro Antiviolenza Minori, garantendo così prossimità e accoglienza in un contesto protetto.

L’iniziativa consolida e amplia la presenza territoriale della rete di supporto, già operativa in diversi Comuni della provincia di Latina — tra cui Sabaudia, Cisterna di Latina, Terracina — in istituti scolastici come il Meucci di Aprilia e il Monda Volpi di Cisterna di Latina, e attraverso la collaborazione con altri enti del Terzo Settore. Un impegno capillare che punta a intercettare precocemente i segnali di disagio e violenza sui più giovani, trasformando la vicinanza in protezione concreta.

«La Croce Rossa Italiana – Comitato di Latina ha scelto di agire di fronte alla crescente emergenza che coinvolge minori e adolescenti vittime di violenza» — dichiara il Presidente, Dott. Lorenzo Munari — «Con l’adesione al protocollo promosso dalla Garante Monica Sansoni rafforziamo la nostra missione di essere presenti, accanto a chi soffre, anche nei contesti più delicati e spesso invisibili. Il nostro Comitato sarà un punto di riferimento operativo per il Centro Antiviolenza Minori, con l’obiettivo di offrire protezione immediata, continuativa e qualificata.»

La Garante, Dott.ssa Monica Sansoni, ha ribadito: «Chiamata a intervenire nei casi più delicati, la nostra attività non verrà mai meno. Se le notizie che stanno emergendo in questi giorni confermeranno gravi violazioni ai danni di minori, interverremo con ogni strumento previsto, anche in sede giudiziaria, costituendoci parte civile nel superiore interesse delle vittime.»

Anche l’Avv. Lattari, consulente legale del Centro, ha sottolineato la gravità delle situazioni affrontate: «In questi anni abbiamo seguito numerosi procedimenti per reati pedopornografici e violenze sui minori, ma le indiscrezioni più recenti — se confermate — rappresenterebbero una delle forme più profonde e aberranti di iniquità contro i minori.»

Questo protocollo rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di una rete integrata e concreta di protezione e sostegno per le vittime più vulnerabili.