Minaccia il medico del 118 dopo un sorpasso stradale, divieto di ritorno a Terracina per un pregiudicato

TERRACINA – Il Questore di Latina ha disposto il divieto di ritorno nel comune Terracina nei confronti dell’uomo, con precedenti penali, che nei giorni scorsi aveva minacciato e colpito un medico in servizio per il 118 dopo un alterco avvenuto per motivi di viabilità.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il medico, Vincenzo Di Girolamo, era diretto a soccorrere un paziente in difficoltà quando è rimasto coinvolto in una discussione legata alle precedenze stradali. Ne è seguita un’aggressione con il medico che una volta sceso dall’ambulanza sarebbe stato colpito con un pugno al capo e minacciato, come riferito da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena.

Sul posto sono giunti i poliziotti del Commissariato di Terracina, che svolte le prime attività di riscontro, hanno provveduto alla denuncia in stato di libertà per minacce, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

L’aggressore è poi risultato residente nel Comune di Roma e proprio per questo il Questore ha emesso nei suoi confronti il foglio di via, con divieto di ritorno nel comune di Terracina.