Disagi alla stazione di Latina per un guasto tecnico

Giornata complicata per i pendolari e i viaggiatori in transito alla stazione ferroviaria di Latina, dove questa mattina un guasto tecnico ha causato ritardi e cancellazioni su diverse tratte ferroviarie, paralizzando il traffico e lasciando centinaia di passeggeri bloccati sui binari. Il disagio arriva a poche ore da un’altra prova per il sistema dei trasporti: domani, 20 giugno, è infatti previsto uno sciopero nazionale che coinvolgerà treni, aerei, mezzi pubblici, autostrade e porti. A proclamare l’agitazione sono diversi sindacati, con modalità differenti a seconda del comparto.

Per quanto riguarda le ferrovie, lo sciopero interesserà il personale di Trenitalia, Italo e Trenord dalle ore 21 di stasera alle 21 di domani.

Trenitalia informa che saranno garantiti i servizi essenziali solo nelle fasce orarie protette, ovvero dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 per il trasporto regionale.

Anche sul fronte dei trasporti su gomma, la situazione non sarà semplice: Cotral ha comunicato che durante la giornata del 20 giugno saranno garantite solo le corse nelle fasce protette, dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00.

Attesi disagi anche per i voli e il traffico autostradale, mentre le compagnie ferroviarie invitano i passeggeri a consultare i siti ufficiali per aggiornamenti in tempo reale su cancellazioni, ritardi e treni garantiti.