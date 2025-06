Itri, al via i lavori di rifacimento della stazione ferroviaria

Sono iniziate le attività preparatorie per gli interventi di riqualificazione della stazione ferroviaria di Itri. Rete Ferroviaria Italiana sta infatti predisponendo tutti gli atti necessari alla finalizzazione delle risorse finanziarie da utilizzare sullo scalo ferroviario che porteranno, a stretto giro, alla realizzazione di importanti opere infrastrutturali. In una prima fase i lavori riguarderanno l’ampliamento del parcheggio al servizio della stazione di Itri, la riqualificazione dell’atrio e di altri spazi aperti al pubblico, la realizzazione di nuovi servizi igienici e altri interventi per il miglioramento del decoro del fabbricato.

Lo fa sapere l’assessora regionale Elena Palazzo che in un post scrive: “Il rifacimento della Stazione migliorerà un servizio essenziale per i tanti pendolari e renderà il nostro scalo più attrattivo per visitatori e turisti. Sono davvero soddisfatta che RFI abbia deciso di investire sulla stazione di Itri. Mi sono fatta portavoce di questa urgenza e voglio ringraziare il Presidente del Gruppo Ferrovie dello Stato, Tommaso Tanzilli, per aver risposto velocemente attraverso questo investimento”.