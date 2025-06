Il Coro San Pietro in Formis di Aprilia al fianco di Riccardo Muti

È un traguardo storico quello raggiunto dal Coro San Pietro in Formis di Aprilia, diretto dal Maestro Sonia Sette, che ha preso parte all’edizione 2025 del Ravenna Festival rispondendo alla prestigiosa chiamata del Maestro Riccardo Muti. Unico coro della provincia di Latina presente all’evento, l’ensemble apriliano ha portato la propria voce e il proprio entusiasmo in una manifestazione corale nazionale senza precedenti. Dopo l’apertura della rassegna “La Terra Pontina In…canto”, il coro ha vissuto una delle esperienze più significative del suo percorso artistico e umano: due giornate intense di prove, studio e condivisione, sotto la guida del più celebre direttore d’orchestra italiano.

L’iniziativa, intitolata “Cantare amantis est” – ovvero “Cantare è proprio di chi ama” – ha riunito oltre 3.000 coristi da tutta Italia al Pala De André di Ravenna, trasformando la città in un crocevia di voci, emozioni e fratellanza. Il lavoro con il Maestro Muti si è concentrato su alcune delle pagine corali più potenti di Giuseppe Verdi: dal Coro di profughi scozzesi tratto dal Macbeth al Coro della processione da I Lombardi alla prima crociata, fino al celebre Va, pensiero dal Nabucco. Brani intrisi di dolore, esilio e speranza, che in questo tempo travagliato si sono levati come autentiche preghiere laiche per la pace.

“Il coro – ricordava Verdi – è un insieme di individui. Il compito del direttore non è cancellarli, ma armonizzarli”: una lezione che Riccardo Muti ha ribadito con rigore e passione, emozionando tutti i presenti.

Il Coro San Pietro in Formis ha così rappresentato con orgoglio il territorio pontino in questo progetto straordinario, inserito all’interno del percorso delle Vie dell’Amicizia, voluto dallo stesso Muti per diffondere attraverso la musica un messaggio di pace e unità. A suggellare questa esperienza, l’esecuzione dell’Inno di Mameli durante le celebrazioni del 2 giugno. Un momento solenne, reso speciale anche dall’ironia del Maestro Muti, che ha scherzato sull’assenza del “Si” finale nell’inno nazionale, strappando sorrisi e applausi.