Latina, oggi ultima campanella e bagno al mare per migliaia di studenti. Spiagge come a Ferragosto

LATINA – E’ stato l’ultimo giorno oggi per primarie medie e superiori, tra uscite anticipate, congedi e qualche timore per possibili eccessi. I più grandi, nei comuni costieri, hanno optato per un rompete le righe con bagno al mare, mettendo negli zaini al posto dei libri costumi e teli, riversandosi in migliaia sulle spiagge, come è avvenuto a Latina.

Dopo il referendum, torneranno in classe solo gli studenti che chiudono il ciclo di secondaria di primo grado, circa 50mila in tutto il Lazio di 550 diverse scuole, che dovranno affrontare tre prove scritte più l’orale.

L’esame più impegnativo però riguarderà come sempre i maturandi, che rese note le 1300 commissioni nominate nel Lazio, di cui 140 in provincia di Latina, sono attesi alla prima prova scritta il 18 giugno. Sono in numero superiore rispetto alla media degli anni passati, ben 5703 alunni.

Intanto oggi proprio per la fine anno scolastico l’assessora alla scuola del Comune di Latina Francesca Tesone ha inviato una lettera aperta a studenti, insegnanti e personale scolastico nella quale augura ai primi “una pausa estiva serena e rigenerante”, mentre a docenti e personale scolastico rivolge un sentito ringraziamento “per aver accompagnato i nostri ragazzi con professionalità, dedizione e cura”.

L’assessora alla scuola del comune di Latina ricorda che anche quest’anno saranno premiati gli studenti che avranno conseguito il 10 e lode agli esami finali in una prossima cerimonia pubblica: “un momento simbolico – dice “ma ricco di significato per celebrare l’impegno e il merito.

LA LETTERA – Carissimi studenti, insegnanti e personale scolastico,

con la conclusione dell’anno scolastico ormai alle porte, desidero rivolgere a ciascuno di voi un sincero grazie per l’impegno, la passione e la dedizione dimostrati anche quest’anno.

A voi studenti, auguro una pausa estiva serena e rigenerante, occasione per ricaricare le energie dopo mesi intensi di studio.

Un pensiero speciale va a coloro che si apprestano ad affrontare gli esami di fine ciclo: che possiate affrontare questa sfida con fiducia e coraggio, certi che ogni traguardo raggiunto è un passo in avanti nel vostro percorso di crescita.

Ai docenti e al personale scolastico, il mio ringraziamento più sentito per aver accompagnato i nostri ragazzi con professionalità, dedizione e cura. Il vostro lavoro è fondamentale per costruire una scuola viva, inclusiva e capace di guardare al futuro.

Anche quest’anno avremo il piacere di incontrare e premiare gli studenti che avranno conseguito il 10 e lode agli esami finali: un momento simbolico ma ricco di significato per celebrare l’impegno e il merito.

Vi auguro un’estate ricca di riposo, scoperta e belle esperienze.

Buone vacanze

Con stima,

Francesca Tesone

Assessore all’Istruzione e politiche educative