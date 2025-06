Grandinata tra Velletri, Cisterna e Cori: danni alle colture

Nel tardo pomeriggio di domenica 15 giugno 2025, una violenta grandinata ha colpito l’area tra Velletri e Cisterna di Latina, causando danni significativi alle colture e alle strutture. I chicchi di grandine, di dimensioni notevoli (fino a 4 centimetri), hanno danneggiato soprattutto le coltivazioni di kiwi, uva e pomodori, ma anche altre colture orticole. La grandinata ha interessato anche le zone limitrofe a Cori, con danni che sono stati descritti come “a macchia di leopardo”. Le aziende agricole e i coltivatori stanno valutando i danni e le possibili soluzioni per riparare le colture e gli impianti, e gli uffici territoriali di Coldiretti sono al lavoro per raccogliere le segnalazioni dei danni e velocizzare le procedure di verifica e intervento. Si valuta anche la possibilità di richiedere lo stato di calamità naturale per ottenere aiuti e sostegno.