Fondi, molestie alla stazione ferroviaria: denunciato per violenza sessuale e atti osceni

Un cittadino italiano è stato denunciato per violenza sessuale e sanzionato per atti osceni in luogo pubblico dalla Polizia di Stato, intervenuta nel tardo pomeriggio di giovedì 13 giugno presso la stazione ferroviaria Fondi-Sperlonga. L’uomo avrebbe rivolto avances non gradite a una giovane donna, accompagnate da tentativi di contatto fisico respinti dalla vittima, che ha subito allertato le forze dell’ordine. Gli agenti, impegnati nei controlli potenziati per la stagione estiva nelle aree più frequentate, sono giunti rapidamente sul posto. Dalle successive verifiche è emerso che, poco prima, il soggetto si era anche reso protagonista di atti osceni: si sarebbe toccato i genitali in pubblico dopo aver fermato una donna con la scusa di chiedere un accendino. Privo di documenti al momento del controllo, è stato accompagnato presso il Commissariato per l’identificazione. Al termine degli accertamenti, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violenza sessuale e segnalato all’Autorità Amministrativa per atti osceni in luogo pubblico, per i quali rischia una sanzione fino a 30.000 euro. Non risultando residente a Fondi, nei suoi confronti è stato inoltre emesso un foglio di via con divieto di ritorno nel comune.