Formia, minaccia il fratello per denaro e viola le misure cautelari

È finito in carcere un uomo originario di Napoli, già sottoposto a diverse misure cautelari per atti persecutori nei confronti del fratello, ritenute però inefficaci. La Polizia di Stato di Formia ha eseguito, nella giornata di ieri, la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, a seguito di un’ulteriore aggravamento richiesto dagli investigatori. I fatti risalgono ai mesi scorsi e si erano verificati a Napoli, dove l’uomo – noto per l’uso di sostanze stupefacenti – aveva iniziato a perseguitare il fratello, titolare di un’attività commerciale, con continue minacce e richieste di denaro, presumibilmente per l’acquisto di droga. In più occasioni aveva anche tentato di aggredirlo pubblicamente, davanti ai clienti. Nonostante un primo divieto di avvicinamento e successivamente la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico da scontare a Formia, l’uomo ha continuato a violare le disposizioni imposte. In una circostanza avrebbe anche rivolto minacce, seppur indirette, a uno degli agenti incaricati del controllo. Dopo l’ennesima segnalazione, il Commissariato di Formia ha avanzato richiesta di aggravamento della misura cautelare, poi accolta dal giudice partenopeo. L’uomo è stato trasferito in carcere.