Nuovo Ppe di Borgo Sabotino, approvato il progetto preliminare

Il Consiglio comunale di Latina, riunito oggi in seduta, ha adottato il progetto preliminare del nuovo Piano particolareggiato edilizio (Ppe) di Borgo Sabotino, un passaggio fondamentale per l’avvio dell’iter finalizzato alla richiesta dei pareri paesaggistici e alla successiva adozione della variante.

Il piano, redatto a settembre 2024 dagli architetti Luigi Bove e Silvano Manzan su incarico dell’amministrazione comunale, interpreta l’obiettivo prioritario della giunta guidata dal sindaco Matilde Celentano, su indirizzo dell’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio: riqualificare il borgo sul piano strutturale, culturale e sociale, valorizzando gli spazi esistenti e creando nuove aree attrezzate, a partire dal centro urbano.

La proposta, frutto anche di incontri pubblici con i cittadini, punta su una progettazione che rispetta l’identità storica del borgo e ne rilancia il ruolo strategico nel collegamento tra Roma e il litorale pontino. Tra gli interventi previsti: la riqualificazione degli edifici storici, la creazione di piazze e aree verdi pubbliche, nuovi spazi sportivi, servizi e parcheggi per favorire una migliore fruizione nei periodi di maggiore affluenza.

«La variante – ha dichiarato il sindaco Celentano – punta alla valorizzazione del borgo, con attenzione alla sostenibilità ambientale e alla viabilità, in coerenza con lo sviluppo futuro di via Massaro. Il progetto rappresenta una tappa fondamentale per dare una prospettiva di crescita concreta a Borgo Sabotino».

Il cuore del nuovo assetto urbanistico sarà la riqualificazione dell’area oggi occupata dal campo di calcio, che verrà spostato secondo le indicazioni del vigente Prg. Qui sorgerà una nuova piazza multifunzionale, un centro di aggregazione per residenti ed eventi, un centro sportivo, nuovi spazi verdi e parcheggi.

«L’ipotesi progettuale – ha spiegato l’assessore Muzio – include anche la realizzazione di un nuovo tracciato viario di collegamento con la Marina, che sarà oggetto di una variante non sostanziale al Prg. È un progetto coerente con l’aggiornamento dei Ppe anche per Marina e Borgo Grappa, in un’ottica di sviluppo armonico dell’intero litorale».

Sindaco e assessore hanno infine ringraziato i consiglieri comunali, la commissione Urbanistica presieduta da Roberto Belvisi, i tecnici incaricati Bove e Manzan e il dirigente Paolo Cestra per il lavoro svolto con spirito di squadra.