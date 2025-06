Fondi, poliziotto fuori servizio nota un coltello in palestra

Intervento fuori dall’orario di servizio per un agente del Commissariato di Fondi, che durante una sessione di allenamento in palestra ha notato un comportamento sospetto. L’agente ha visto un uomo, di origini straniere, mentre si allenava con in tasca quello che sembrava essere un coltello. Insospettito dalla scena e consapevole del pericolo che potrebbe derivare dal possesso di un’arma da taglio in un luogo pubblico e affollato, il poliziotto ha allertato i colleghi della Squadra Volante, che sono giunti tempestivamente sul posto. L’uomo, identificato come un cittadino indiano privo di documenti, è stato accompagnato presso gli uffici di polizia per accertamenti. Dai controlli è emerso che aveva fornito generalità false, risultate poi difformi da quelle verificate attraverso il fotosegnalamento. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per porto abusivo di armi e per false dichiarazioni sulla propria identità