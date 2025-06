Dimentica le pentole sul fuoco, incendio a palazzo Pennacchi

E’ stato un incidente domestico ad aver causato l’ incendio divampato ieri sera intorno alle 20 al 18esimo piano del palazzo Pennacchi a Latina, dove una signora ha dimenticato la cena sul fuoco, i vicini hanno visto le fiamme ed hanno dato l’allarme. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati sul posto con quattro mezzi. Dopo aver messo in sicurezza la zona, i vigili hanno provveduto a spegnere le fiamme, sul posto anche l’ambulanza ma non c’è stato fortunatamente nessun ferito. Molta paura e tensione in strada dove ben presto si è creata una folla di persone incuriosite da quanto stesse accadendo.

Ascoltiamo un testimone che vive nel palazzo accanto e che ci racconta quanto accaduto