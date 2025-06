Giornalisti pontini in Senato, confronto sull’editoria locale

Un’occasione di dialogo tra informazione e politica si è svolta nel pomeriggio del 5 giugno a Palazzo Carpegna, sede istituzionale nel cuore di Roma. Una rappresentanza di giornalisti della provincia di Latina è stata accolta in Senato per un confronto diretto con le istituzioni sul futuro dell’editoria locale, un settore sempre più fragile ma ancora fondamentale per la vita democratica del Paese.

L’incontro è stato promosso dal Senatore Nicola Calandrini, Presidente della 5ª Commissione Bilancio e della Federazione provinciale di Fratelli d’Italia di Latina, che ha voluto aprire le porte del Parlamento a chi lavora ogni giorno per raccontare il territorio. Presente anche il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, Guido D’Ubaldo, a testimoniare l’importanza di un confronto aperto e costruttivo tra il mondo dell’informazione e quello politico-istituzionale.

Nel corso dell’iniziativa sono emerse preoccupazioni condivise sulla tenuta del comparto dell’informazione locale, stretto tra la crisi economica del settore, l’evoluzione digitale e la necessità di adeguarsi ai nuovi modelli di comunicazione. Allo stesso tempo, i giornalisti intervenuti hanno manifestato la volontà di partecipare attivamente a un percorso di rilancio, ribadendo il valore dell’informazione di prossimità, presidio insostituibile di trasparenza, cultura e coesione sociale.

«Da tempo sento la necessità di aprire il Senato alla società e ai territori», ha dichiarato il Senatore Calandrini. «Vivendo quotidianamente queste istituzioni, si rischia di perdere di vista la loro importanza. Iniziative come questa servono a costruire un ponte tra chi amministra e chi racconta il Paese. La stampa locale ha un ruolo strategico, e non possiamo ignorare le difficoltà che sta attraversando».

Il Senatore ha inoltre ricordato l’approvazione, proprio il giorno precedente, di un DPCM che assegna 82 milioni di euro a sostegno di distributori, edicole e operatori dell’informazione, pur sottolineando come queste risorse siano in progressiva riduzione. Un segnale importante, ma non sufficiente: «Con la prossima legge di bilancio – ha aggiunto – potremo intervenire in maniera più strutturale. È per questo che ritengo fondamentale avviare sin da ora un percorso di ascolto, per arrivare preparati con misure mirate e tempestive».

La giornata si è conclusa con una visita all’Aula del Senato, occasione per conoscere da vicino il funzionamento dell’Istituzione parlamentare e riflettere sul significato profondo della rappresentanza democratica.