Aprilia, il Tribunale applica la sorveglianza speciale per due presunti capi del clan

Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione – ha disposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, nei confronti di due uomini ritenuti figure apicali del sodalizio criminale sgominato nei mesi scorsi con l’operazione “Assedio”. Il provvedimento, proposto dal Questore di Latina, è frutto dell’attività della Divisione Anticrimine, che ha raccolto elementi tali da dimostrare la pericolosità sociale attuale dei due soggetti, nonostante siano già sottoposti a regime detentivo.

Entrambi risultano indagati per associazione mafiosa e, secondo gli inquirenti, ricoprivano ruoli centrali nella gestione dell’organizzazione: uno con compiti di coordinamento delle attività del clan, fino a svolgere le funzioni di reggente nei momenti di assenza del “capo”; l’altro avrebbe avuto un ruolo operativo di rilievo, contribuendo in modo significativo alla commissione dei cosiddetti “reati fine” come estorsioni e minacce, rendendosi anch’egli punto di riferimento del gruppo criminale sul territorio.

La misura di prevenzione, prevista dal Codice Antimafia, avrà una durata di quattro anni per il primo soggetto e di tre per il secondo, e scatterà una volta conclusi i rispettivi periodi di detenzione.

Nella decisione del Tribunale si evidenzia come neppure il carcere sia stato sufficiente a interrompere i legami dei due con l’ambiente criminale di riferimento. Gli elementi raccolti mostrano la capacità dei due uomini di continuare a esercitare influenza sul territorio di Aprilia, mantenendo relazioni con altri esponenti di clan legati alle cosiddette “mafie storiche”, imponendosi con modalità violente, in grado di generare assoggettamento e omertà nella popolazione.

Il Questore di Latina, che ha avanzato la proposta nell’ambito dell’azione di monitoraggio e prevenzione dei soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica, ha sottolineato l’importanza della misura come strumento per contrastare l’azione dei clan anche al di fuori del solo ambito penale. Un’azione preventiva, ha ribadito, che serve a proteggere la tranquillità e la legalità del territorio.

L’operazione “Assedio”, portata avanti dall’Arma dei Carabinieri nei mesi scorsi, aveva già condotto all’arresto di numerosi soggetti ritenuti appartenenti a una consorteria mafiosa radicata nel Comune di Aprilia e attiva nel traffico di droga, nelle estorsioni e nella gestione criminale di risorse economiche locali.